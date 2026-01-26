LA GRANDE FOLIE JOHANNA ROCARD CIE BRAVE Chapelle des Calvairiennes Mayenne

LA GRANDE FOLIE JOHANNA ROCARD CIE BRAVE

La Grande Folie est un corps-à-corps puissant entre une danseuse et une cape tournante.

La pièce, par l’entremise de la figure de la folle qui tourne, soulève la question de la place des femmes et de leurs corps dansants dans les espaces publics. La Grande Folie propose un hommage à celles qui dérangent, s’activent et bouleversent l’ordre établi.

Cette nouvelle création de la Cie Brave s’inscrit dans le cadre d’une résidence artistique et d’un projet d’action culturelle qui explorera les liens entre création textile et mémoire du territoire, en écho à un héritage croisé, à la fois textile, féministe et psychiatrique.

APPEL À PARTICIPATION

Vous souhaitez participer à la confection du costume de La Grande Folie ?

C’est possible en venant rencontrer Johanna Rocard à l’occasion d’une soirée au Cinéma Le Vox le mardi 24 février à 20h.

Écriture chorégraphique, mise en scène et costume Johanna Rocard, performance et collaboration chorégraphique Nina Berclaz, création sonore Amandine Braud et Lucas Elzière, création lumière Estelle Gautier.

Spectacle tout public Durée 1h .

Chapelle des Calvairiennes 21 Rue Guyard de la Fosse Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire

English :

La Grande Folie is a powerful hand-to-hand encounter between a dancer and a spinning cape.

