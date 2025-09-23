Spectacle Novecento Le Logis de Linières Val-du-Maine
Spectacle Novecento
Le Logis de Linières Château de Linières Val-du-Maine Mayenne
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
Début : 2026-04-30 20:30:00
fin : 2026-05-02
2026-04-30 2026-05-01 2026-05-02
Novecento
Dates Jeudi 30 Avril 2026 20h30, vendredi 1er mai 20h30 & samedi 2 Mai 20h30
REPRISE!
C’est quoi?
Genre: Théâtre musical/jazz
Ecrit par Alessandro Baricco, Novecento raconte l(histoire fascinante d’un pianiste de génie, né et élevé à bord d’un paquebot transatlantique au début du XXe siècle. Jamais descendu à terre, il émerveille les passagers par son talent unique et sa musique envoutante, façonnée par les voyages et les rencontres à bord. A travers le regard d’un ami trompettiste, le récit nous plonge dans une fable poétique sur l’art, et la liberté…
Avec:
Julien Huchet-Ostini, Alexandre Gosse (piano)
Tout public, grands et petits Durée 1h45
Possibilité de diner avant à la Taverne sur réservation en ligne ou par téléphone
Offert 12 ans. Tarifs de 12.50 euros à 23 euros .
Le Logis de Linières Château de Linières Val-du-Maine 53340 Mayenne Pays de la Loire +33 6 68 08 24 92
