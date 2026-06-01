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LA GRANDE GLISSADE Pérols

LA GRANDE GLISSADE Pérols samedi 20 juin 2026.

Adresse : Avenue du Languedoc

Ville : 34470 Pérols

Département : Hérault

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Tarif : 20.49 20.49

Pérols

LA GRANDE GLISSADE

Avenue du Languedoc Pérols Hérault

Tarif : 20.49 – 20.49 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Une première à Pérols… et ça va glisser !
Le samedi 20 juin, préparez-vous à vivre un événement aussi fun que spectaculaire
Une première à Pérols… et ça va glisser !
Le samedi 20 juin, préparez-vous à vivre un événement aussi fun que spectaculaire

La Grande Glissade débarque à Pérols !
Une course de caisses à savon complètement déjantée

Des descentes, des bolides faits maison
de la vitesse… et surtout beaucoup de bonne humeur !

Que vous soyez participant ou spectateur, le spectacle promet d’être au rendez-vous
Inscriptions en ligne

Programme de la journée:
A partir de 12h: Exposition et Rassemblement des caisses à savon et des participants à Eurotel Pérols
16h00: Transfert des caisses à savon sur le parcours
18H30: Début de la course

Inscription: 20€/participant
Spectateur: Gratuit
1000€ de lots à gagner

Buvette sur place   .

Avenue du Languedoc Pérols 34470 Hérault Occitanie  

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English :

A first for Pérols? and it’s going to slide!
On Saturday 20 June, get ready for an event as fun as it is spectacular!

L’événement LA GRANDE GLISSADE Pérols a été mis à jour le 2026-06-08 par 34 OT MONTPELLIER

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