Pérols

LA GRANDE GLISSADE

Avenue du Languedoc Pérols Hérault

Tarif : 20.49 – 20.49 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Une première à Pérols… et ça va glisser !

Le samedi 20 juin, préparez-vous à vivre un événement aussi fun que spectaculaire

Une première à Pérols… et ça va glisser !

Le samedi 20 juin, préparez-vous à vivre un événement aussi fun que spectaculaire

La Grande Glissade débarque à Pérols !

Une course de caisses à savon complètement déjantée

Des descentes, des bolides faits maison

de la vitesse… et surtout beaucoup de bonne humeur !

Que vous soyez participant ou spectateur, le spectacle promet d’être au rendez-vous

Inscriptions en ligne

Programme de la journée:

A partir de 12h: Exposition et Rassemblement des caisses à savon et des participants à Eurotel Pérols

16h00: Transfert des caisses à savon sur le parcours

18H30: Début de la course

Inscription: 20€/participant

Spectateur: Gratuit

1000€ de lots à gagner

Buvette sur place .

Avenue du Languedoc Pérols 34470 Hérault Occitanie

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English :

A first for Pérols? and it’s going to slide!

On Saturday 20 June, get ready for an event as fun as it is spectacular!

L’événement LA GRANDE GLISSADE Pérols a été mis à jour le 2026-06-08 par 34 OT MONTPELLIER