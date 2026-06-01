LA GRANDE GLISSADE Pérols
LA GRANDE GLISSADE Pérols samedi 20 juin 2026.
Pérols
LA GRANDE GLISSADE
Avenue du Languedoc Pérols Hérault
Tarif : 20.49 – 20.49 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Une première à Pérols… et ça va glisser !
Le samedi 20 juin, préparez-vous à vivre un événement aussi fun que spectaculaire
Une première à Pérols… et ça va glisser !
Le samedi 20 juin, préparez-vous à vivre un événement aussi fun que spectaculaire
La Grande Glissade débarque à Pérols !
Une course de caisses à savon complètement déjantée
Des descentes, des bolides faits maison
de la vitesse… et surtout beaucoup de bonne humeur !
Que vous soyez participant ou spectateur, le spectacle promet d’être au rendez-vous
Inscriptions en ligne
Programme de la journée:
A partir de 12h: Exposition et Rassemblement des caisses à savon et des participants à Eurotel Pérols
16h00: Transfert des caisses à savon sur le parcours
18H30: Début de la course
Inscription: 20€/participant
Spectateur: Gratuit
1000€ de lots à gagner
Buvette sur place .
Avenue du Languedoc Pérols 34470 Hérault Occitanie
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English :
A first for Pérols? and it’s going to slide!
On Saturday 20 June, get ready for an event as fun as it is spectacular!
L’événement LA GRANDE GLISSADE Pérols a été mis à jour le 2026-06-08 par 34 OT MONTPELLIER
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