La grande Lessive, Café culturel et associatif « La Maison de la Terre », Poucharramet

La grande Lessive Vendredi 20 mars, 16h00 Café culturel et associatif « La Maison de la Terre » Haute-Garonne

entrée libre

Début : 2026-03-20T16:00:00+01:00 – 2026-03-20T18:00:00+01:00

Fin : 2026-03-20T16:00:00+01:00 – 2026-03-20T18:00:00+01:00

Café culturel et associatif « La Maison de la Terre » 7 rue des Hospitaliers 31370 Poucharramet Poucharramet 31370 Haute-Garonne Occitanie

Exposition participative dans le village