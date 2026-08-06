Informations pratiques

Decazeville

La Grande Lessive

Decazeville Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-15

fin : 2026-10-15

Date(s) :

2026-10-15

Decazeville Communauté toute la journée

Et si une simple feuille A4 devenait le point de départ d’une grande aventure collective ? À l’occasion des Semaines d’Information sur la Santé Mentale 2026, Decazeville Communauté invite tous les habitants et acteurs du territoire à participer à La Grande Lessive®, une manifestation artistique internationale ouverte à toutes et à tous.

Contrat Local de Santé de Decazeville Communauté 06.70.51.91.49 .

Decazeville 12300 Aveyron Occitanie +33 6 70 51 91 49

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English :

L’événement La Grande Lessive Decazeville a été mis à jour le 2026-08-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)