La Grande Lessive Decazeville
jeudi 15 octobre 2026 · Decazeville
Informations pratiques
Decazeville
La Grande Lessive
Decazeville Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-15
fin : 2026-10-15
Date(s) :
2026-10-15
Decazeville Communauté toute la journée
Et si une simple feuille A4 devenait le point de départ d’une grande aventure collective ? À l’occasion des Semaines d’Information sur la Santé Mentale 2026, Decazeville Communauté invite tous les habitants et acteurs du territoire à participer à La Grande Lessive®, une manifestation artistique internationale ouverte à toutes et à tous.
Contrat Local de Santé de Decazeville Communauté 06.70.51.91.49 .
Decazeville 12300 Aveyron Occitanie +33 6 70 51 91 49
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English :
L’événement La Grande Lessive Decazeville a été mis à jour le 2026-08-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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