LA GRANDE LILI FLAMINGO Laurens
samedi 3 octobre 2026 · Laurens
Informations pratiques
Laurens
LA GRANDE LILI FLAMINGO
Place Jean Moulin Laurens Hérault
Tarif : 0 – 0 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
La grande Lili Flamingo fait son show avec tous ses amis ! Lili est un flamant rose, un oiseau sur échasses, quelle classe ! Eh bien non, car même si être grand a plein d’avantages, notre grande Lili subit les moqueries incessantes de Billy le poisson. Lili finit par avoir honte de sa taille.
C’est l’heure du spectacle. Le public est installé. Albus Grimal et Mistic sont prêts à accueillir Lili !
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Place Jean Moulin Laurens 34480 Hérault Occitanie
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English : LA GRANDE LILI FLAMINGO
Tall Lili Flamingo puts on a show with all her friends! Lili is a flamingo—a bird on the hunt—how classy! Well, not really, because even though being tall has plenty of advantages, our tall Lili has to put up with Billy the Fish’s constant teasing. Lili eventually becomes ashamed of her size.
It’s showtime. The audience is settled in. Albus Grimal and Mistic are ready to welcome Lili!
L’événement LA GRANDE LILI FLAMINGO Laurens a été mis à jour le 2026-07-30 par 34 OT AVANT-MONTS
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