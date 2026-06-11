La Grande Table Edition 2026 Troyes
La Grande Table Edition 2026 Troyes vendredi 26 juin 2026.
Troyes
La Grande Table Edition 2026
Ruelle des Chats Troyes Aube
Tarif : 75 – 75 – 75 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 19:30:00
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Le temps d’un dîner, une immense table prendra place au milieu de ce lieu emblématique du patrimoine troyen, invitant les convives à partager bien plus qu’un repas une véritable expérience de convivialité, de gourmandise et de rencontres.
Cette édition réunira les talents d’Emmanuel Lassaigne et Thomas Dijon, avec la participation du pâtissier Tony Pluot, pour un menu imaginé autour du partage et de la mise en valeur des savoir-faire locaux.
>> Places limitées. Réservation auprès de Sapiens par téléphone ou message privé.
Réservations en message privé ou par téléphone chez Sapiens .
Ruelle des Chats Troyes 10000 Aube Grand Est +33 9 53 18 45 31
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English :
L’événement La Grande Table Edition 2026 Troyes a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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