Aniane

LA GRANDE TABLÉE D’ANIANE

Aniane Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-04

Les 4 & 5 juillet, un nouvel événement voit le jour au cœur d’Aniane

Les 4 & 5 juillet, un nouvel événement voit le jour au cœur d’Aniane

Un week-end pour mettre à l’honneur les terroirs, les savoir-faire et l’art de vivre qui font la richesse de notre territoire.

Pendant deux jours, vignerons et amateurs se retrouvent au cœur du village, entre la Chapelle des Pénitents et les Halles, pour déguster des vins, échanger avec celles et ceux qui les font, et profiter d’une sélection de produits gastronomiques.

Point d’orgue du week-end, le grand dîner du samedi soir réunit convives, habitants et vignerons autour d’une immense tablée dressée dans la rue, pour un moment convivial et festif.

La Grande Tablée des Vins d’Aniane, c’est une invitation à découvrir des terroirs, à partager une passion et à vivre pleinement l’art de vivre du territoire. .

Aniane 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 57 01 40

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : LA GRANDE TABLÉE D’ANIANE

July 4 & 5, a new event in the heart of Aniane

L’événement LA GRANDE TABLÉE D’ANIANE Aniane a été mis à jour le 2026-04-13 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT