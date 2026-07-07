Informations pratiques

Podensac

La Grande Traversée

Sur le territoire de Convergence Garonne Podensac Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 10:30:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-15

La Garonne fait partie de notre quotidien, mais la connaissons-nous vraiment ? Pour la découvrir autrement, la Communauté de Communes de Convergence Garonne lance La Grande Traversée, un nouvel événement dédié au fleuve, à son histoire, sa biodiversité et ses paysages.

Cette première édition débute dès le 15 juillet avec la descente d’une jarre de vin sur la Garonne à bord de bateaux en bois traditionnels, un projet porté par La Belle Parcelle et les Chantiers Tramasset. Pendant trois jours, quatre ports du territoire accueilleront des animations et des dégustations.

Balades, conférences, visites, activités sportives et rencontres rythmeront ensuite la seconde semaine de découvertes pour tous les publics. Cette année, le thème des origines vous invite à explorer l’histoire de la Garonne et son influence sur notre territoire. .

Sur le territoire de Convergence Garonne Podensac 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 76 38 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La Grande Traversée

L’événement La Grande Traversée Podensac a été mis à jour le 2026-07-03 par La Gironde du Sud