La Grande Traversée Podensac
mercredi 15 juillet 2026 · Podensac
Informations pratiques
Podensac
La Grande Traversée
Sur le territoire de Convergence Garonne Podensac Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 10:30:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-15
La Garonne fait partie de notre quotidien, mais la connaissons-nous vraiment ? Pour la découvrir autrement, la Communauté de Communes de Convergence Garonne lance La Grande Traversée, un nouvel événement dédié au fleuve, à son histoire, sa biodiversité et ses paysages.
Cette première édition débute dès le 15 juillet avec la descente d’une jarre de vin sur la Garonne à bord de bateaux en bois traditionnels, un projet porté par La Belle Parcelle et les Chantiers Tramasset. Pendant trois jours, quatre ports du territoire accueilleront des animations et des dégustations.
Balades, conférences, visites, activités sportives et rencontres rythmeront ensuite la seconde semaine de découvertes pour tous les publics. Cette année, le thème des origines vous invite à explorer l’histoire de la Garonne et son influence sur notre territoire. .
Sur le territoire de Convergence Garonne Podensac 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 76 38 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : La Grande Traversée
L’événement La Grande Traversée Podensac a été mis à jour le 2026-07-03 par La Gironde du Sud
À voir aussi à Podensac (Gironde)
- Les Mardis de Cap 33 Disc Golf/Parcours d’orientation/Kan Jam/Boule Lyonnaise Podensac 7 juillet 2026
- Les Mardis de Cap 33 Initiation Tennis Parc Chavat Podensac 7 juillet 2026
- Les Mardis de Cap 33 Les séances d’approfondissement: Yengar Yoga Podensac 7 juillet 2026
- Les Mardis de Cap 33 Les séances d’approfondissement Yoga enfants Parc du Château Chavat Podensac 7 juillet 2026
- Les Mardis de Cap 33 Défis sportifs en famille Podensac 7 juillet 2026