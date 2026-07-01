La grange en lumière, Abbaye de Maubuisson, Saint-Ouen-l’Aumône

Informations pratiques

La grange en lumière 19 et 20 septembre Abbaye de Maubuisson Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Pour les Journées Européennes du Patrimoine, l’artiste Hugo Béhérégaray prend possession de la grange de l’Abbaye de Maubuisson, ouverte exceptionnellement au public. Durant deux jours, il y déploie un espace de création et de partage, invitant les visiteurs à participer à la réalisation de montages qui seront progressivement mis en lumière au fil de l’événement. Hugo Béhérégaray est un artiste plasticien qui aime créer des environnements « propices aux rencontres ». Les formes loufoques et les couleurs chatoyantes de ses œuvres en carton sont très souvent inspirées par l’univers du design. Bien loin de la destination productiviste des objets quotidiens, les sculptures d’Hugo incitent au jeu, à la palabre et à l’oisiveté. Tantôt lampe, présentoir, cabane ou costume, ses productions sont faites pour être utilisées, augmentées et parfois détruites par les visiteurs.

Abbaye de Maubuisson Avenue Richard de Tour, 95310 Saint-Ouen-l’Aumône, France Saint-Ouen-l’Aumône 95310 Val-d’Oise Île-de-France 0134338500 https://abbaye-de-maubuisson.fr La construction de l’abbaye fut commencée en 1236 sur ordre de Blanche de Castille, qui y a été enterrée ; l’abbaye est rattachée à l’ordre cistercien en 1244. L’église fut détruite en 1794. La grange aux dîmes est une construction du XIIIe siècle de forme rectangulaire qui conserve une charpente de même époque à chevrons portant fermes. Le bâtiment du réfectoire comprend une série de salles voûtées sur croisées d’ogives. Le pont a été construit à la fin du XVIIIe siècle. Depuis Paris par le train : Gare du Nord, Ligne H, direction « Pontoise » ou RER C, direction « Pontoise », arrêt gare de « Saint-Ouen l’Aumône ». Depuis Cergy-Pontoise en bus : lignes 1226, 1232, 1228, arrêt mairie de « Saint-Ouen l’Aumône » + 10min à pied, suivre la rue Guy-Sourcis. Par la route : Prendre l’A15, sortie Saint-Ouen l’Aumône. Parking gratuit.

Exposition

© CDVO-Catherine Brossais