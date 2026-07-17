Spectacle Théâtre de Rue « La Cuisinière », Résidence Parc Le Nôtre, Saint-Ouen-l’Aumône
samedi 15 août 2026 · Résidence Parc Le Nôtre · Saint-Ouen-l'Aumône
Informations pratiques
Spectacle Théâtre de Rue « La Cuisinière » Samedi 15 août, 18h00 Résidence Parc Le Nôtre Val-d’Oise
Entrée libre et gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-15T18:00:00+02:00 – 2026-08-15T18:30:00+02:00
Fin : 2026-08-15T18:00:00+02:00 – 2026-08-15T18:30:00+02:00
De la compagnie TOUT EN VRAC le spectacle « La Cuisinière »
Une demoiselle, fraîchement sortie d’un dessin de pin-up des années 50, s’affaire autour des fourneaux. La jeune femme n’est pas seule, elle doit croiser le fer avec une batterie de cuisine démoniaque. Désarmée face à l’alliance d’un fouet électrique, d’un robot ménager et d’un four à chaleur tournante, elle devra se battre férocement pour ne pas finir en rôti.
Une recette de 35 minutes a apprendre en famille ou entre amis.
Résidence Parc Le Nôtre 39 résidence du Parc Le Nôtre 95310 Saint-Ouen-l’Aumône Saint-Ouen-l’Aumône 95310 Chennevière Val-d’Oise Île-de-France
Programmation estival gratuites « ARTÈRE PUBLIQUE » de spectacle d’Art du Cirque et de Rue, du 11 juillet au 15 août à Saint-Ouen-l’Aumône. Par l’association NIL ADMIRARI Suivre le fléchage le jour J
TOUT EN VRAC
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