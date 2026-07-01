Visite guidée historique de l’Abbaye de Maubuisson, Abbaye de Maubuisson, Saint-Ouen-l’Aumône

Informations pratiques

Visite guidée historique de l’Abbaye de Maubuisson 19 et 20 septembre Abbaye de Maubuisson Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

L’Abbaye de Maubuisson est un patrimoine exceptionnel à mi-chemin entre la sobriété de l’architecture cistercienne et le faste d’une nécropole royale. À mesure que se déroule cette visite à travers le domaine, de la salle du chapitre, au ruissèlement de l’eau du canal collecteur en passant par les vestiges de l’ancienne église et la grange du XIIIe siècle, le visiteur voit se dessiner le quotidien des moniales médiévales. Huit siècles d’une histoire à la richesse insoupçonnée se dévoilent à chaque coin du domaine.

Abbaye de Maubuisson Avenue Richard de Tour, 95310 Saint-Ouen-l’Aumône, France Saint-Ouen-l’Aumône 95310 Val-d’Oise Île-de-France 0134338500 https://abbaye-de-maubuisson.fr [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-valdoise.oxygeno.fr/produit_157.html »}] La construction de l’abbaye fut commencée en 1236 sur ordre de Blanche de Castille, qui y a été enterrée ; l’abbaye est rattachée à l’ordre cistercien en 1244. L’église fut détruite en 1794. La grange aux dîmes est une construction du XIIIe siècle de forme rectangulaire qui conserve une charpente de même époque à chevrons portant fermes. Le bâtiment du réfectoire comprend une série de salles voûtées sur croisées d’ogives. Le pont a été construit à la fin du XVIIIe siècle. Depuis Paris par le train : Gare du Nord, Ligne H, direction « Pontoise » ou RER C, direction « Pontoise », arrêt gare de « Saint-Ouen l’Aumône ». Depuis Cergy-Pontoise en bus : lignes 1226, 1232, 1228, arrêt mairie de « Saint-Ouen l’Aumône » + 10min à pied, suivre la rue Guy-Sourcis. Par la route : Prendre l’A15, sortie Saint-Ouen l’Aumône. Parking gratuit.

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©J.M Rousvoal