Visite guidée insolite de la cave de Maubuisson « Vingt mille lieux sous l’abbaye », Abbaye de Maubuisson, Saint-Ouen-l’Aumône

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Visite guidée insolite de la cave de Maubuisson « Vingt mille lieux sous l’abbaye » 19 et 20 septembre Abbaye de Maubuisson Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Déambulez dans les sous-sols du domaine de Maubuisson, et découvrez l’histoire de l’abbaye sous un nouveau jour. Cette visite de la cave vous invite à vous immerger dans le quotidien et les richesses de l’abbaye médiévale. (Visite non accessible au PMR)

Abbaye de Maubuisson Avenue Richard de Tour, 95310 Saint-Ouen-l’Aumône, France Saint-Ouen-l’Aumône 95310 Val-d’Oise Île-de-France 0134338500 https://abbaye-de-maubuisson.fr [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-valdoise.oxygeno.fr/produit_158.html »}] La construction de l’abbaye fut commencée en 1236 sur ordre de Blanche de Castille, qui y a été enterrée ; l’abbaye est rattachée à l’ordre cistercien en 1244. L’église fut détruite en 1794. La grange aux dîmes est une construction du XIIIe siècle de forme rectangulaire qui conserve une charpente de même époque à chevrons portant fermes. Le bâtiment du réfectoire comprend une série de salles voûtées sur croisées d’ogives. Le pont a été construit à la fin du XVIIIe siècle. Depuis Paris par le train : Gare du Nord, Ligne H, direction « Pontoise » ou RER C, direction « Pontoise », arrêt gare de « Saint-Ouen l’Aumône ». Depuis Cergy-Pontoise en bus : lignes 1226, 1232, 1228, arrêt mairie de « Saint-Ouen l’Aumône » + 10min à pied, suivre la rue Guy-Sourcis. Par la route : Prendre l’A15, sortie Saint-Ouen l’Aumône. Parking gratuit.

Visite guidée « Vingt mille lieux sous l’abbaye »

© Abbaye de Maubuisson