La Grange Ouverture de la saison 2026 ! Rue du Teillot Oudan

Oudan

La Grange Ouverture de la saison 2026 !

Rue du Teillot La Grange Oudan Off Oudan Nièvre

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 19:00:00

fin : 2026-05-16 23:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Ouverture de la saison 2026 de La Grange avec le spectacle Nous deux et + si affinités , suivi d’un repas Par Oudan Off, association culturelle du village de Oudan 30 places seulement ! Réservation par sms au 06 10 16 84 36 .

Rue du Teillot La Grange Oudan Off Oudan 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 10 16 84 36

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English : La Grange Ouverture de la saison 2026 !

L’événement La Grange Ouverture de la saison 2026 ! Oudan a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Clamecy Haut Nivernais