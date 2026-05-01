La Grange Ouverture de la saison 2026 ! Rue du Teillot Oudan
La Grange Ouverture de la saison 2026 ! Rue du Teillot Oudan samedi 16 mai 2026.
Oudan
La Grange Ouverture de la saison 2026 !
Rue du Teillot La Grange Oudan Off Oudan Nièvre
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 19:00:00
fin : 2026-05-16 23:00:00
Date(s) :
2026-05-16
Ouverture de la saison 2026 de La Grange avec le spectacle Nous deux et + si affinités , suivi d’un repas Par Oudan Off, association culturelle du village de Oudan 30 places seulement ! Réservation par sms au 06 10 16 84 36 .
Rue du Teillot La Grange Oudan Off Oudan 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 10 16 84 36
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English : La Grange Ouverture de la saison 2026 !
L’événement La Grange Ouverture de la saison 2026 ! Oudan a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Clamecy Haut Nivernais
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