Oudan Off Concert rue du Teillot Oudan
Oudan Off Concert rue du Teillot Oudan vendredi 31 juillet 2026.
Oudan
Oudan Off Concert
rue du Teillot Café associatif La Grange Oudan Off Oudan Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 18:00:00
fin : 2026-07-31 22:00:00
Date(s) :
2026-07-31
Chants du monde avec Elise Charles Buvette sur place .
rue du Teillot Café associatif La Grange Oudan Off Oudan 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 09 22 11 18 oudanoff58@gmail.com
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English : Oudan Off Concert
L’événement Oudan Off Concert Oudan a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Clamecy Haut Nivernais
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