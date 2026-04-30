Oudan Off Concert rue du Teillot Oudan

Oudan

Oudan Off Concert

rue du Teillot Café associatif La Grange Oudan Off Oudan Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 18:00:00

fin : 2026-07-31 22:00:00

Date(s) :

2026-07-31

Chants du monde avec Elise Charles Buvette sur place .

rue du Teillot Café associatif La Grange Oudan Off Oudan 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 09 22 11 18 oudanoff58@gmail.com

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English : Oudan Off Concert

L’événement Oudan Off Concert Oudan a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Clamecy Haut Nivernais