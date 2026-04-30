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Oudan Off Concert rue du Teillot Oudan

Oudan Off Concert rue du Teillot Oudan

Oudan Off Concert rue du Teillot Oudan vendredi 31 juillet 2026.

Lieu : rue du Teillot

Adresse : Café associatif La Grange Oudan Off

Ville : 58210 Oudan

Département : Nièvre

Début : vendredi 31 juillet 2026

Fin : samedi 1 août 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Oudan

Oudan Off Concert

rue du Teillot Café associatif La Grange Oudan Off Oudan Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 18:00:00
fin : 2026-07-31 22:00:00

Date(s) :
2026-07-31

Chants du monde avec Elise Charles Buvette sur place   .

rue du Teillot Café associatif La Grange Oudan Off Oudan 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 09 22 11 18  oudanoff58@gmail.com

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English : Oudan Off Concert

L’événement Oudan Off Concert Oudan a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Clamecy Haut Nivernais

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