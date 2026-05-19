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Soirée film à la Grange Oudan Off Rue du Teillot Oudan

Soirée film à la Grange Oudan Off Rue du Teillot Oudan

Soirée film à la Grange Oudan Off Rue du Teillot Oudan lundi 3 août 2026.

Lieu : Rue du Teillot

Adresse : La Grange Oudan Off

Ville : 58210 Oudan

Département : Nièvre

Début : lundi 3 août 2026

Fin : mardi 4 août 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Oudan

Soirée film à la Grange Oudan Off

Rue du Teillot La Grange Oudan Off Oudan Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 19:00:00
fin : 2026-08-03 22:00:00

Date(s) :
2026-08-03

Projection film Bar et grignotage sur place   .

Rue du Teillot La Grange Oudan Off Oudan 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 09 22 11 18  oudanoff58@gmail.com

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English : Soirée film à la Grange Oudan Off

L’événement Soirée film à la Grange Oudan Off Oudan a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Clamecy Haut Nivernais

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