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Tournée d’Alimentation Générale Culturelle Place de la mairie Oudan

vendredi 24 juillet 2026 · Place de la mairie · Oudan

Tournée d’Alimentation Générale Culturelle Place de la mairie Oudan

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Place de la mairie
Adresse
Le Bourg
Ville
58210 Oudan
Département
Nièvre
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Oudan

Tournée d’Alimentation Générale Culturelle

Place de la mairie Le Bourg Oudan Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 15:00:00
fin : 2026-07-24 16:00:00

Date(s) :
2026-07-24 2026-08-27

La Tournée d’Alimentation Générale Culturelle sillonne la Nièvre tout l’été pour vous proposer une surprise artistique différente chaque semaine, au plus près de chez vous !
Tous les jeudis et vendredis du 2 juillet au 28 août 2026, guettez le camion rouge et jaune au plus près de chez vous.
Soyez à l’heure pour savourer la promotion du jour musiciens, danseurs, comédiens, circassiens, poètes, artistes en tout genre. Une tournée unique ! N’oubliez pas votre siège pour votre confort et votre gobelet si un moment convivial est possible. Gratuit.
La tournée est portée par La Maison et le Département de la Nièvre avec le soutien de la DRAC Bourgogne-Franche-Comté.   .

Place de la mairie Le Bourg Oudan 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Tournée d’Alimentation Générale Culturelle

L’événement Tournée d’Alimentation Générale Culturelle Oudan a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Clamecy Haut Nivernais

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