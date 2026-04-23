Vide grenier Oudan le bourg Oudan

Oudan

Vide grenier Oudan

le bourg Place des promenades Oudan Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 08:00:00

fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Vide grenier organisé par l’association Oudan Off, emplacement gratuit. Buvette et restauration sur place. .

le bourg Place des promenades Oudan 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté oudanoff58@gmail.com

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English : Vide grenier Oudan

L’événement Vide grenier Oudan Oudan a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Clamecy Haut Nivernais