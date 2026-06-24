Fête nationale à Oudan Oudan
Fête nationale à Oudan Oudan mardi 14 juillet 2026.
Oudan
Fête nationale à Oudan
Oudan Oudan Nièvre
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 15:00:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
La commune et l’association Oudan Off vous invitent à célébrer la Fête Nationale !
– 15h Jeux pour enfants, balades à poney pour tous les enfants
– de 16h à 18h concours de tir à la carabine enfants et adultes
– A partir de 19h apéritif citoyen et repas républicain ouvert à tous
– En soirée feu d’artifice & DJ
Gratuit pour les habitants de la commune Participation de 7€ pour les accompagnants extérieurs.
Inscription obligatoire avant le 29 juin auprès de la mairie.
Nous vous attendons nombreux pour partager ce moment convivial et festif ! .
Oudan Oudan 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 9 64 12 58 62 mairie.oudan@orange.fr
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English : Fête nationale à Oudan
L’événement Fête nationale à Oudan Oudan a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Clamecy Haut Nivernais
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