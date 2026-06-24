Oudan

Fête nationale à Oudan

Oudan Oudan Nièvre

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 15:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

La commune et l’association Oudan Off vous invitent à célébrer la Fête Nationale !

– 15h Jeux pour enfants, balades à poney pour tous les enfants

– de 16h à 18h concours de tir à la carabine enfants et adultes

– A partir de 19h apéritif citoyen et repas républicain ouvert à tous

– En soirée feu d’artifice & DJ

Gratuit pour les habitants de la commune Participation de 7€ pour les accompagnants extérieurs.

Inscription obligatoire avant le 29 juin auprès de la mairie.

Nous vous attendons nombreux pour partager ce moment convivial et festif ! .

Oudan Oudan 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 9 64 12 58 62 mairie.oudan@orange.fr

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English : Fête nationale à Oudan

L’événement Fête nationale à Oudan Oudan a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Clamecy Haut Nivernais