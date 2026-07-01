La Grateloupaise Grateloup-Saint-Gayrand
vendredi 31 juillet 2026 · Grateloup-Saint-Gayrand
Informations pratiques
Grateloup-Saint-Gayrand
La Grateloupaise
Moulin de Gorry Grateloup-Saint-Gayrand Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 21:30:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31 2026-08-02
La Grateloupaise 2 randonnées nature ouvertes à tous.
Vendredi VTT ou Trail Nocturne à partir de 21h30.
22 kM et + 527 m / -576 m
Dimanche Randonnée pedrestre à partir de 7h30
8 Km ET +205 M / 214 M .
Moulin de Gorry Grateloup-Saint-Gayrand 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 01 23 08
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English : La Grateloupaise
L’événement La Grateloupaise Grateloup-Saint-Gayrand a été mis à jour le 2026-07-18 par OT Val de Garonne
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