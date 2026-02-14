La greffe et le marcottage aérien, Métropole Rouen Normandie, Rouen

La greffe et le marcottage aérien Samedi 20 juin, 09h30 Métropole Rouen Normandie Seine-Maritime

Sur inscription – dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T09:30:00+02:00 – 2026-06-20T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-20T09:30:00+02:00 – 2026-06-20T12:30:00+02:00

La greffe et le marcottage aérien sont deux techniques complémentaires. Venez les découvrir avec Yves Joignant pour récolter dans votre jardin les variétés de fruits que vous aimez.

Le lieu est en cours de définition, il sera communiqué ultérieurement.

Atelier organisé dans le cadre du réseau Jardinons ! Informations sur https://www.metropole-rouen-normandie.fr/conso-durable/jardinons

Métropole Rouen Normandie Métropole Rouen Normandie Rouen 76000 Quartier Pasteur Seine-Maritime Normandie

Atelier découverte