La greffe et le marcottage aérien, Métropole Rouen Normandie, Rouen

La greffe et le marcottage aérien Samedi 20 juin, 09h30 Métropole Rouen Normandie Seine-Maritime
Sur inscription – dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T09:30:00+02:00 – 2026-06-20T12:30:00+02:00
Fin : 2026-06-20T09:30:00+02:00 – 2026-06-20T12:30:00+02:00
La greffe et le marcottage aérien sont deux techniques complémentaires. Venez les découvrir avec Yves Joignant pour récolter dans votre jardin les variétés de fruits que vous aimez.
Le lieu est en cours de définition, il sera communiqué ultérieurement.
Atelier organisé dans le cadre du réseau Jardinons ! Informations sur https://www.metropole-rouen-normandie.fr/conso-durable/jardinons
Atelier découverte