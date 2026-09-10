La grotte mobile passe par Malakoff, Place Rosa Parks, Nantes

Informations pratiques

La grotte mobile passe par Malakoff Mercredi 30 septembre, 15h00 Place Rosa Parks Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-30T15:00:00+02:00 – 2026-09-30T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-30T15:00:00+02:00 – 2026-09-30T19:00:00+02:00

À bord de son camion aménagé comme une cellule de prison, Adama Camara, ancien détenu et président de l’association SADA (Solidaire Agissons Dès Aujourd’hui), parcourt la France pour sensibiliser aux rixes dans les quartiers et à leurs conséquences.

Il s’installe à la maison des Haubans et place Rosa Park le temps de faire découvrir la réalité de la vie carcérale.

15 h : temps d’échanges à la maison des Haubans

17 h – 19 h : visite de la grotte mobile

Cette action est soutenue par l’association Ambitions jeunesse de Malakoff et la mission prévention de la Ville de Nantes, en lien avec l’association HDJ de Paris.

Place Rosa Parks Bd de Berlin, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 41 99 99 »}]

Un camion aménagé qui reproduit les conditions de vie dans une cellule de prison.

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