La guerre des prix, MCL Salle André Bourvil, Gérardmer
La guerre des prix, MCL Salle André Bourvil, Gérardmer dimanche 26 avril 2026.
La guerre des prix Dimanche 26 avril, 17h00 MCL Salle André Bourvil Vosges
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-26T17:00:00+02:00 – 2026-04-26T18:36:00+02:00
Fin : 2026-04-26T17:00:00+02:00 – 2026-04-26T18:36:00+02:00
MCL Salle André Bourvil 1 boulevard Saint Dié, Gérardmer Gérardmer 88400 Vosges Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0707#showmovie?id=WD5N9 »}]
Ciné débat – Audrey, fille d’agriculteurs et cheffe de rayon dans un hypermarché en province, se voit propulsée à la centrale d’achat de son enseigne afin d’y défendre la filière bio et locale. Alo… MCL Salle André Bourvil La guerre des prix
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