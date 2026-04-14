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La guerre des prix, MCL Salle André Bourvil, Gérardmer

La guerre des prix, MCL Salle André Bourvil, Gérardmer

La guerre des prix, MCL Salle André Bourvil, Gérardmer dimanche 26 avril 2026.

Lieu : MCL Salle André Bourvil

Adresse : 1 boulevard Saint Dié, Gérardmer

Ville : 88400 Gérardmer

Département : Vosges

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

La guerre des prix Dimanche 26 avril, 17h00 MCL Salle André Bourvil Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-26T17:00:00+02:00 – 2026-04-26T18:36:00+02:00
Fin : 2026-04-26T17:00:00+02:00 – 2026-04-26T18:36:00+02:00

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