Soirée festive pour les 140 ans du Club Aviron Gérardmer
Gérardmer Vosges
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : Samedi Samedi 2026-04-25 20:00:00
2026-04-25
Soirée animée par Studio 5, repas dansant, animations et surprises prévues ! Réservation par téléphone.Tout public
Gérardmer 88400 Vosges Grand Est +33 6 85 02 84 88
English :
Evening entertainment by Studio 5, dinner and dance, entertainment and surprises! Book by phone.
