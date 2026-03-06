Soirée festive pour les 140 ans du Club Aviron

Gérardmer Vosges

Soirée animée par Studio 5, repas dansant, animations et surprises prévues ! Réservation par téléphone.Tout public

Gérardmer 88400 Vosges Grand Est +33 6 85 02 84 88

Evening entertainment by Studio 5, dinner and dance, entertainment and surprises! Book by phone.

