Braderie Gérardmer
Braderie Gérardmer dimanche 7 juin 2026.
Gérardmer
Braderie
Gérardmer Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Grande braderie annuelle de la ville où vous retrouverez de nombreux exposants. Une animation festive au Parc Garnier viendra rythmer la journée et créer une ambiance conviviale.Tout public
0 .
Gérardmer 88400 Vosges Grand Est gerardmer.animation@gmail.com
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English :
The town’s biggest annual garage sale, with a host of exhibitors. Festive entertainment in Parc Garnier will punctuate the day and create a convivial atmosphere.
L’événement Braderie Gérardmer a été mis à jour le 2026-04-16 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES
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