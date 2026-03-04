Jeu de piste Le secret des jonquilles Gérardmer

Jeu de piste Le secret des jonquilles

Aventure magique pour faire éclore le printemps! Les chercheurs du trésor doivent être des enfants de 4 à 10 ans. Il y aura 5 séances dans la journée. Inscription obligatoire, possible dès le 2 mars.Enfants

Gérardmer 88400 Vosges Grand Est +33 3 29 63 12 89 contact@sdfge.fr

A magical adventure to bring spring to life! Treasure seekers must be between 4 and 10 years old. There will be 5 sessions during the day. Registration required, available from March 2.

