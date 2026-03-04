Jeu de piste Le secret des jonquilles Gérardmer
Jeu de piste Le secret des jonquilles Gérardmer samedi 18 avril 2026.
Jeu de piste Le secret des jonquilles
Gérardmer Vosges
Tarif : – – EUR
5
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-04-18 09:30:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Aventure magique pour faire éclore le printemps! Les chercheurs du trésor doivent être des enfants de 4 à 10 ans. Il y aura 5 séances dans la journée. Inscription obligatoire, possible dès le 2 mars.Enfants
5 .
Gérardmer 88400 Vosges Grand Est +33 3 29 63 12 89 contact@sdfge.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A magical adventure to bring spring to life! Treasure seekers must be between 4 and 10 years old. There will be 5 sessions during the day. Registration required, available from March 2.
L’événement Jeu de piste Le secret des jonquilles Gérardmer a été mis à jour le 2026-03-04 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES