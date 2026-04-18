Soirée DJ et feux d’artifices Rue Charles de Gaulle Gérardmer
Soirée DJ et feux d’artifices Rue Charles de Gaulle Gérardmer samedi 18 avril 2026.
Soirée DJ et feux d’artifices
Rue Charles de Gaulle Place du Vieux Gérardmé Gérardmer Vosges
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-04-18 19:00:00
fin : 2026-04-18 22:15:00
Date(s) :
2026-04-18
19h à 22h DJ TOINE prend les commandes des platines jusqu’au bout de la soirée. 22h Lancement du feu d’artifice, depuis le parc Garnier.Tout public
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Rue Charles de Gaulle Place du Vieux Gérardmé Gérardmer 88400 Vosges Grand Est +33 3 29 63 12 89 contact@sdfge.fr
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English :
7-10pm: DJ TOINE takes control of the turntables for the rest of the evening. 10pm: Fireworks launch from Parc Garnier.
L’événement Soirée DJ et feux d’artifices Gérardmer a été mis à jour le 2026-03-23 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES
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