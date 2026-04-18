Soirée DJ et feux d’artifices Rue Charles de Gaulle Gérardmer

Soirée DJ et feux d’artifices

Rue Charles de Gaulle Place du Vieux Gérardmé Gérardmer Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-18 19:00:00

fin : 2026-04-18 22:15:00

Date(s) :

2026-04-18

19h à 22h DJ TOINE prend les commandes des platines jusqu’au bout de la soirée. 22h Lancement du feu d’artifice, depuis le parc Garnier.Tout public

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Rue Charles de Gaulle Place du Vieux Gérardmé Gérardmer 88400 Vosges Grand Est +33 3 29 63 12 89 contact@sdfge.fr

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English :

7-10pm: DJ TOINE takes control of the turntables for the rest of the evening. 10pm: Fireworks launch from Parc Garnier.

L’événement Soirée DJ et feux d’artifices Gérardmer a été mis à jour le 2026-03-23 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES