La guerre des sexes Le Forum Centre des Expositions du Man Le Mans

La guerre des sexes

Le Forum Centre des Expositions du Man 1 Avenue du Parc des Expositions Le Mans Sarthe

Début : 2027-01-16 18:00:00

fin : 2027-01-16

2027-01-16

La pièce de théâtre La Guerre des sexes, enfin au Mans !

Si le sexe est le ciment du couple, ça va être un beau chantier… Une comédie culte et coquine de Pascal GREGOIRE au 1 million spectateurs.

Après 5 ans de vie commune, rien ne va plus entre Anne-Laure et Pierre Si nous ne réagissons pas rapidement, notre couple va droit dans le mur .

Ancien animateur dans un club de vacances, Pierre est un adulescent qui refuse de rentrer dans le système. Il rêve d’écrire LA PIECE de théâtre qui va le faire connaître. Mais sa journée type se résume entre glandouille, console de jeu, sites pornos et poker en ligne, le tout en caleçon. Un vrai cadeau…

Anne-Laure, la trentaine flamboyante, travaille dans un service juridique d’une grande entreprise. Working-girl prise dans la tourmente d’une vie professionnelle, elle est consciente qu’elle a quelque peu dû sacrifier son couple au profit de ses propres ambitions.

Même si tous les opposent et qu’ils ont l’habitude de chacun défendre leur territoire, ils n’en demeurent pas moins très amoureux. Épaulée par sa meilleure amie, Isabelle une sexologue nymphomane, elle décide de reprendre son couple en main et redonner un nouveau souffle à leur libido en berne.

Elle va donc utiliser toutes les cartes dont elle dispose pour reconstruire son couple. Entre l’adulescent et la working-girl, la guerre des sexes commence…..

CONSEILLÉ POUR UN PUBLIC ADULTE À PARTIR DE 16 ANS .

The play La Guerre des sexes, finally in Le Mans!

