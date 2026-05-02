La Guinguette de Zimm Orschwiller
La Guinguette de Zimm Orschwiller vendredi 10 juillet 2026.
Orschwiller
La Guinguette de Zimm
3 Grand Rue Orschwiller Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-10 18:00:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10 2026-07-24 2026-08-07 2026-08-28
Soirée gourmande et festive au domaine, Foodtrucks à thème ou tartes flambées à volonté
Une soirée gourmande et musicale au domaine
10/07 traiteur Erwan avec bavette, légume et pommes grenaille
24/07 tartes flambées
07/08 Foodtruck l’Anca (burger)
28/08 tartes flambées, animation musicale par DJ Fab
Sur réservation. .
3 Grand Rue Orschwiller 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 70 36 20 70 vins.fins.zimmermann@gmail.com
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English :
Gourmet and festive evenings at the estate, with themed foodtrucks and all-you-can-eat tarts flambées
L’événement La Guinguette de Zimm Orschwiller a été mis à jour le 2026-05-02 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
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