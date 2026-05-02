Orschwiller

La Guinguette de Zimm

3 Grand Rue Orschwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-10 18:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-24 2026-08-07 2026-08-28

Soirée gourmande et festive au domaine, Foodtrucks à thème ou tartes flambées à volonté

Une soirée gourmande et musicale au domaine

10/07 traiteur Erwan avec bavette, légume et pommes grenaille

24/07 tartes flambées

07/08 Foodtruck l’Anca (burger)

28/08 tartes flambées, animation musicale par DJ Fab

Sur réservation. .

3 Grand Rue Orschwiller 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 70 36 20 70 vins.fins.zimmermann@gmail.com

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English :

Gourmet and festive evenings at the estate, with themed foodtrucks and all-you-can-eat tarts flambées

L’événement La Guinguette de Zimm Orschwiller a été mis à jour le 2026-05-02 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme