Lendou-en-Quercy

La Guinguette des Vignals

Les Vignals Lendou-en-Quercy Lot

Tarif : 10 – 10 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 18:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Le comité des fêtes de Lascabanes organise une soirée guinguette.

Le comité des fêtes de Lascabanes organise une soirée guinguette.

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Les Vignals Lendou-en-Quercy 46800 Lot Occitanie +33 6 08 85 35 10

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English :

The Lascabanes festival committee is organizing a guinguette evening.

L’événement La Guinguette des Vignals Lendou-en-Quercy a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Cahors Vallée du Lot