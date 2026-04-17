La Guinguette des Vignals Lendou-en-Quercy
La Guinguette des Vignals Lendou-en-Quercy samedi 6 juin 2026.
Lendou-en-Quercy
La Guinguette des Vignals
Les Vignals Lendou-en-Quercy Lot
Tarif : 10 – 10 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 18:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Le comité des fêtes de Lascabanes organise une soirée guinguette.
Le comité des fêtes de Lascabanes organise une soirée guinguette.
.
Les Vignals Lendou-en-Quercy 46800 Lot Occitanie +33 6 08 85 35 10
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Lascabanes festival committee is organizing a guinguette evening.
L’événement La Guinguette des Vignals Lendou-en-Quercy a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Cahors Vallée du Lot
À voir aussi à Lendou-en-Quercy (Lot)
- Au Fil des Vallées du Lendou et du Tartuguier Lendou-en-Quercy Lot 1 mai 2026
- Circuit de St Jean le Froid et de Marranes Lendou-en-Quercy Lot 1 mai 2026
- Boucle itinérante Sur les pas de Saint-Jacques en Quercy Blanc Lendou-en-Quercy Lot 1 mai 2026
- Vide-Greniers à Saint-Laurent-Lolmie Saint-Laurent-Lolmie Lendou-en-Quercy 3 mai 2026
- Animations sur le Marché bio de Saint-Laurent-Lolmie Lendou-en-Quercy 5 mai 2026