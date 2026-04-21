La Guinguette du Dimanche Les Châteliers
La Guinguette du Dimanche Les Châteliers dimanche 19 juillet 2026.
Les Châteliers
La Guinguette du Dimanche
Guinguette à la ferme Les Châteliers Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 15:00:00
fin : 2026-07-19 22:00:00
Date(s) :
2026-07-19
Venez partager un moment convivial en pleine Gâtine chaque dimanche de juillet et août sur un beau site ombragé. Visite de la ferme pédagogique avec une vingtaine d’ânes, des moutons, des chèvres, des vaches. Concert et restauration sur place avec la présence de deux producteurs (glace fermière et food truck paysan). .
Guinguette à la ferme Les Châteliers 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine laguinguettedudimanche@gmail.com
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English : La Guinguette du Dimanche
L’événement La Guinguette du Dimanche Les Châteliers a été mis à jour le 2026-04-21 par CC Parthenay Gâtine
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