SORTIES NATURE RAND’EAU BOCAGE CPIE Les Châteliers

Les Châteliers

SORTIES NATURE RAND’EAU BOCAGE

CPIE 6 Rue du Jardin des Sens Les Châteliers Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 14:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Rêvons ensemble devant la beauté des papillons ! Comment les reconnaître ?

Comment vivent-ils ? Nous apprendrons aussi comment les accueillir dans notre

jardin et contribuer à une meilleure connaissance de leurs populations en participant

à un recensement participatif national l’Opération papillons.

Sur inscription. .

CPIE 6 Rue du Jardin des Sens Les Châteliers 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 08 18 90 sebastien@cpie79.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : SORTIES NATURE RAND’EAU BOCAGE

L’événement SORTIES NATURE RAND’EAU BOCAGE Les Châteliers a été mis à jour le 2026-04-14 par CC Parthenay Gâtine