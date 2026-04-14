SORTIES NATURE RAND’EAU BOCAGE CPIE Les Châteliers
SORTIES NATURE RAND’EAU BOCAGE CPIE Les Châteliers samedi 25 juillet 2026.
Les Châteliers
SORTIES NATURE RAND’EAU BOCAGE
CPIE 6 Rue du Jardin des Sens Les Châteliers Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 14:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Rêvons ensemble devant la beauté des papillons ! Comment les reconnaître ?
Comment vivent-ils ? Nous apprendrons aussi comment les accueillir dans notre
jardin et contribuer à une meilleure connaissance de leurs populations en participant
à un recensement participatif national l’Opération papillons.
Sur inscription. .
CPIE 6 Rue du Jardin des Sens Les Châteliers 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 08 18 90 sebastien@cpie79.fr
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English : SORTIES NATURE RAND’EAU BOCAGE
L’événement SORTIES NATURE RAND’EAU BOCAGE Les Châteliers a été mis à jour le 2026-04-14 par CC Parthenay Gâtine
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