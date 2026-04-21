Les Châteliers

La Guinguette du Dimanche Vide grenier brocante

Guinguette à la ferme Les Châteliers Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 08:30:00

fin : 2026-07-12 22:00:00

Date(s) :

2026-07-12

Venez partager un moment convivial en pleine Gâtine chaque dimanche en juillet et août.

Pour la journée du 12 juillet Au programme un vide grenier avec 150 exposants, ainsi que de nombreuses animations (jeux pour enfants,…). Comme les autres dimanche, vous pourrez visiter la ferme pédagogique avec une vingtaine d’ânes, des moutons, des chèvres, des vaches, vous pourrez assister à un concert et vous restaurer sur place avec la présence de deux producteurs (glace fermière et food truck paysan). .

Guinguette à la ferme Les Châteliers 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 92 86 92 laguinguettedudimanche@gmail.com

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English : La Guinguette du Dimanche Vide grenier brocante

L’événement La Guinguette du Dimanche Vide grenier brocante Les Châteliers a été mis à jour le 2026-04-21 par CC Parthenay Gâtine