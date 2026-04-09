SORTIES NATURE SCIENCES EN FAMILLE LES POLLINISATEURS CPIE Les Châteliers
SORTIES NATURE SCIENCES EN FAMILLE LES POLLINISATEURS CPIE Les Châteliers mercredi 8 juillet 2026.
Les Châteliers
SORTIES NATURE SCIENCES EN FAMILLE LES POLLINISATEURS
CPIE 6 Rue du Jardin des Sens Les Châteliers Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:00:00
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
En famille, plongez dans l’univers des pollinisateurs ! Observez les insectes du jardin, apprenez à reconnaître un pollinisateur, fabriquez un nichoir à osmies et participez à un projet de sciences participatives. Une journée ludique pour
comprendre et protéger la nature, prévoir son pique-nique.
Sur inscription. .
CPIE 6 Rue du Jardin des Sens Les Châteliers 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 29 72 12 chloe@cpie79.fr
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English : SORTIES NATURE SCIENCES EN FAMILLE LES POLLINISATEURS
L’événement SORTIES NATURE SCIENCES EN FAMILLE LES POLLINISATEURS Les Châteliers a été mis à jour le 2026-04-09 par CC Parthenay Gâtine
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