SORTIES NATURE SCIENCES EN FAMILLE LES POLLINISATEURS CPIE Les Châteliers

Les Châteliers

SORTIES NATURE SCIENCES EN FAMILLE LES POLLINISATEURS

CPIE 6 Rue du Jardin des Sens Les Châteliers Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 10:00:00

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

En famille, plongez dans l’univers des pollinisateurs ! Observez les insectes du jardin, apprenez à reconnaître un pollinisateur, fabriquez un nichoir à osmies et participez à un projet de sciences participatives. Une journée ludique pour

comprendre et protéger la nature, prévoir son pique-nique.

Sur inscription. .

CPIE 6 Rue du Jardin des Sens Les Châteliers 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 29 72 12 chloe@cpie79.fr

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English : SORTIES NATURE SCIENCES EN FAMILLE LES POLLINISATEURS

L’événement SORTIES NATURE SCIENCES EN FAMILLE LES POLLINISATEURS Les Châteliers a été mis à jour le 2026-04-09 par CC Parthenay Gâtine