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SORTIES NATURE SCIENCES EN FAMILLE LES POLLINISATEURS CPIE Les Châteliers

SORTIES NATURE SCIENCES EN FAMILLE LES POLLINISATEURS CPIE Les Châteliers

SORTIES NATURE SCIENCES EN FAMILLE LES POLLINISATEURS CPIE Les Châteliers mercredi 8 juillet 2026.

Lieu : CPIE

Adresse : 6 Rue du Jardin des Sens

Ville : 79340 Les Châteliers

Département : Deux-Sèvres

Début : mercredi 8 juillet 2026

Fin : mercredi 8 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit

Les Châteliers

SORTIES NATURE SCIENCES EN FAMILLE LES POLLINISATEURS

CPIE 6 Rue du Jardin des Sens Les Châteliers Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:00:00
fin : 2026-07-08

Date(s) :
2026-07-08

En famille, plongez dans l’univers des pollinisateurs ! Observez les insectes du jardin, apprenez à reconnaître un pollinisateur, fabriquez un nichoir à osmies et participez à un projet de sciences participatives. Une journée ludique pour
comprendre et protéger la nature, prévoir son pique-nique.

Sur inscription.   .

CPIE 6 Rue du Jardin des Sens Les Châteliers 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 29 72 12  chloe@cpie79.fr

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English : SORTIES NATURE SCIENCES EN FAMILLE LES POLLINISATEURS

L’événement SORTIES NATURE SCIENCES EN FAMILLE LES POLLINISATEURS Les Châteliers a été mis à jour le 2026-04-09 par CC Parthenay Gâtine

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