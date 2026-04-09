SORTIES NATURE CRÉER UN JARDIN REFUGE À ABEILLES SAUVAGES CPIE Les Châteliers
SORTIES NATURE CRÉER UN JARDIN REFUGE À ABEILLES SAUVAGES CPIE Les Châteliers samedi 13 juin 2026.
Les Châteliers
SORTIES NATURE CRÉER UN JARDIN REFUGE À ABEILLES SAUVAGES
CPIE 6 Rue du Jardin des Sens Les Châteliers Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Découvrez comment transformer votre jardin en refuge pour les abeilles sauvages.
Au programme apport de connaissances, aménagements simples, visite inspirante et contribution à un projet de sciences participatives. Agissez pour le vivant dès aujourd’hui !
Sur la journée, prévoir son pique-nique.
Sur inscription. .
CPIE 6 Rue du Jardin des Sens Les Châteliers 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 29 72 12 chloe@cpie79.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : SORTIES NATURE CRÉER UN JARDIN REFUGE À ABEILLES SAUVAGES
L’événement SORTIES NATURE CRÉER UN JARDIN REFUGE À ABEILLES SAUVAGES Les Châteliers a été mis à jour le 2026-04-09 par CC Parthenay Gâtine
À voir aussi à Les Châteliers (Deux-Sèvres)
- Circuit des chemins creux Les Châteliers Deux-Sèvres 1 mai 2026
- Sentier d’Interprétation de la Carrrière de la Pagerie Les Châteliers Deux-Sèvres 1 mai 2026
- SORTIES NATURE RAND’EAU BOCAGE Les Châteliers 30 mai 2026
- SORTIES NATURE Créer un jardin refuge à abeilles sauvages CPIE de Gâtine Poitevine Les Châteliers 13 juin 2026
- SORTIES NATURE SCIENCES EN FAMILLE LES POLLINISATEURS CPIE Les Châteliers 8 juillet 2026