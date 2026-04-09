SORTIES NATURE CRÉER UN JARDIN REFUGE À ABEILLES SAUVAGES CPIE Les Châteliers

Les Châteliers

SORTIES NATURE CRÉER UN JARDIN REFUGE À ABEILLES SAUVAGES

CPIE 6 Rue du Jardin des Sens Les Châteliers Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Découvrez comment transformer votre jardin en refuge pour les abeilles sauvages.

Au programme apport de connaissances, aménagements simples, visite inspirante et contribution à un projet de sciences participatives. Agissez pour le vivant dès aujourd’hui !

Sur la journée, prévoir son pique-nique.

Sur inscription. .

CPIE 6 Rue du Jardin des Sens Les Châteliers 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 29 72 12 chloe@cpie79.fr

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English : SORTIES NATURE CRÉER UN JARDIN REFUGE À ABEILLES SAUVAGES

L’événement SORTIES NATURE CRÉER UN JARDIN REFUGE À ABEILLES SAUVAGES Les Châteliers a été mis à jour le 2026-04-09 par CC Parthenay Gâtine