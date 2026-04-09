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SORTIES NATURE CRÉER UN JARDIN REFUGE À ABEILLES SAUVAGES CPIE Les Châteliers

SORTIES NATURE CRÉER UN JARDIN REFUGE À ABEILLES SAUVAGES CPIE Les Châteliers

SORTIES NATURE CRÉER UN JARDIN REFUGE À ABEILLES SAUVAGES CPIE Les Châteliers samedi 13 juin 2026.

Lieu : CPIE

Adresse : 6 Rue du Jardin des Sens

Ville : 79340 Les Châteliers

Département : Deux-Sèvres

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit

Les Châteliers

SORTIES NATURE CRÉER UN JARDIN REFUGE À ABEILLES SAUVAGES

CPIE 6 Rue du Jardin des Sens Les Châteliers Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Découvrez comment transformer votre jardin en refuge pour les abeilles sauvages.
Au programme apport de connaissances, aménagements simples, visite inspirante et contribution à un projet de sciences participatives. Agissez pour le vivant dès aujourd’hui !

Sur la journée, prévoir son pique-nique.

Sur inscription.   .

CPIE 6 Rue du Jardin des Sens Les Châteliers 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 29 72 12  chloe@cpie79.fr

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English : SORTIES NATURE CRÉER UN JARDIN REFUGE À ABEILLES SAUVAGES

L’événement SORTIES NATURE CRÉER UN JARDIN REFUGE À ABEILLES SAUVAGES Les Châteliers a été mis à jour le 2026-04-09 par CC Parthenay Gâtine

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