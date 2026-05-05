Rendez-vous aux jardins La photo alternative by Camera Natura CPIE de Gâtine poitevine Les Châteliers

Les Châteliers

Rendez-vous aux jardins La photo alternative by Camera Natura

CPIE de Gâtine poitevine 6 Rue du Jardin des Sens Les Châteliers Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:00:00

fin : 2026-06-06 16:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Découverte des plantes du jardin, puis, tout comme Anna Atkins, botaniste anglaise, composons une page de notre herbier botanique en utilisant un procédé photographie ancien, le cyanotype.

En plaçant les végétaux sur une surface préparée, grâce aux rayons du soleil, le papier prendra une couleur bleue de Prusse. Seules les zones du papier qui étaient cachées par le végétal vont conserver leur couleur initiale. .

CPIE de Gâtine poitevine 6 Rue du Jardin des Sens Les Châteliers 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 69 01 44

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English : Rendez-vous aux jardins La photo alternative by Camera Natura

L’événement Rendez-vous aux jardins La photo alternative by Camera Natura Les Châteliers a été mis à jour le 2026-05-05 par CC Parthenay Gâtine