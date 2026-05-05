Rendez-vous aux jardins Visite du Jardin des sens CPIE de Gâtine poitevine Les Châteliers
Rendez-vous aux jardins Visite du Jardin des sens CPIE de Gâtine poitevine Les Châteliers samedi 6 juin 2026.
Les Châteliers
Rendez-vous aux jardins Visite du Jardin des sens
CPIE de Gâtine poitevine 6 Rue du Jardin des Sens Les Châteliers Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 09:00:00
fin : 2026-06-06 18:00:00
Date(s) :
2026-06-06
C’est la fête de la Barnabé au CPIE de Gâtine poitevine. En ce jour de fête, venez profiter du jardin et célébrer la Nature. Le Jardin des sens est un lieu emblématique du CPIE. Sur 7000 m2, vous pourrez visiter librement le jardin, où se cotoient différentes zones, riches et variées, dédiées à la sensibilisation à l’environnement par la découverte des sens. Un labyrinthe, un sentier des matières, une zone zen entourée de bambous, une mare vitrée, et bien d’autres espaces à découvrir. .
CPIE de Gâtine poitevine 6 Rue du Jardin des Sens Les Châteliers 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 69 01 44
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English : Rendez-vous aux jardins Visite du Jardin des sens
L’événement Rendez-vous aux jardins Visite du Jardin des sens Les Châteliers a été mis à jour le 2026-05-05 par CC Parthenay Gâtine
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