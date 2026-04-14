Les Châteliers

SORTIES NATURE RAND’EAU BOCAGE

Les Châteliers Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Partez en randonnée pour découvrir le bocage sous le prisme de l’eau et de ses habitants. Quelques kilomètres suffisent pour échanger sur ce paysage patrimonial.

Le CPIE vous invite à le parcourir, à partager vos impressions et découvrir ses secrets.

Prévoir son pique-nique.

Sur inscription. Lieu communiqué suite à l’inscription. .

Les Châteliers 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 46 11 64 olivier@cpie79.fr

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English : SORTIES NATURE RAND’EAU BOCAGE

L’événement SORTIES NATURE RAND’EAU BOCAGE Les Châteliers a été mis à jour le 2026-04-14 par CC Parthenay Gâtine