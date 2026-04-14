SORTIES NATURE RAND’EAU BOCAGE Les Châteliers
SORTIES NATURE RAND’EAU BOCAGE Les Châteliers samedi 30 mai 2026.
Les Châteliers
SORTIES NATURE RAND’EAU BOCAGE
Les Châteliers Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Partez en randonnée pour découvrir le bocage sous le prisme de l’eau et de ses habitants. Quelques kilomètres suffisent pour échanger sur ce paysage patrimonial.
Le CPIE vous invite à le parcourir, à partager vos impressions et découvrir ses secrets.
Prévoir son pique-nique.
Sur inscription. Lieu communiqué suite à l’inscription. .
Les Châteliers 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 46 11 64 olivier@cpie79.fr
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English : SORTIES NATURE RAND’EAU BOCAGE
L’événement SORTIES NATURE RAND’EAU BOCAGE Les Châteliers a été mis à jour le 2026-04-14 par CC Parthenay Gâtine
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