SORTIES NATURE Créer un jardin refuge à abeilles sauvages CPIE de Gâtine Poitevine Les Châteliers

SORTIES NATURE Créer un jardin refuge à abeilles sauvages CPIE de Gâtine Poitevine Les Châteliers samedi 13 juin 2026.

CPIE de Gâtine Poitevine 6 rue du Jardin des Sens Les Châteliers Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-06-13
2026-06-13

Découvrez comment accueillir et protéger les abeilles sauvages dans votre jardin !

Au programme de cette journée

apports de connaissances sur les abeilles et leur rôle dans la biodiversité,
aménagements simples et pratiques pour favoriser leur habitat,
visite inspirante de jardins refuges,
participation à un projet de sciences participatives.
Agissez pour le vivant dès aujourd’hui et repartez avec les clés pour créer un jardin refuge chez vous.

Animation sur la journée prévoir son pique-nique
Inscription obligatoire nombre de places limité
Public à partir de 16 ans et adultes   .

CPIE de Gâtine Poitevine 6 rue du Jardin des Sens Les Châteliers 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 69 01 44  chloe@cpie79.fr

