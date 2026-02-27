SORTIES NATURE Créer un jardin refuge à abeilles sauvages CPIE de Gâtine Poitevine Les Châteliers
SORTIES NATURE Créer un jardin refuge à abeilles sauvages
CPIE de Gâtine Poitevine 6 rue du Jardin des Sens Les Châteliers Deux-Sèvres
Découvrez comment accueillir et protéger les abeilles sauvages dans votre jardin !
Au programme de cette journée
apports de connaissances sur les abeilles et leur rôle dans la biodiversité,
aménagements simples et pratiques pour favoriser leur habitat,
visite inspirante de jardins refuges,
participation à un projet de sciences participatives.
Agissez pour le vivant dès aujourd’hui et repartez avec les clés pour créer un jardin refuge chez vous.
Animation sur la journée prévoir son pique-nique
Inscription obligatoire nombre de places limité
Public à partir de 16 ans et adultes .
CPIE de Gâtine Poitevine 6 rue du Jardin des Sens Les Châteliers 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 69 01 44 chloe@cpie79.fr
