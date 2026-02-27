SORTIES NATURE Créer un jardin refuge à abeilles sauvages CPIE de Gâtine Poitevine Les Châteliers

SORTIES NATURE Créer un jardin refuge à abeilles sauvages

CPIE de Gâtine Poitevine 6 rue du Jardin des Sens Les Châteliers Deux-Sèvres

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

2026-06-13

Découvrez comment accueillir et protéger les abeilles sauvages dans votre jardin !

Au programme de cette journée

apports de connaissances sur les abeilles et leur rôle dans la biodiversité,

aménagements simples et pratiques pour favoriser leur habitat,

visite inspirante de jardins refuges,

participation à un projet de sciences participatives.

Agissez pour le vivant dès aujourd’hui et repartez avec les clés pour créer un jardin refuge chez vous.

Animation sur la journée prévoir son pique-nique

Inscription obligatoire nombre de places limité

Public à partir de 16 ans et adultes .

CPIE de Gâtine Poitevine 6 rue du Jardin des Sens Les Châteliers 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 69 01 44 chloe@cpie79.fr

