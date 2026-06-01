Visite du « Jardin des sens », CPIE de Gâtine poitevine, Les Châteliers

Visite du « Jardin des sens » Samedi 6 juin, 09h00 CPIE de Gâtine poitevine Deux-Sèvres

Gratuit et sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

C’est la fête de la Barnabé au CPIE de Gâtine poitevine. En ce jour de fête, venez profiter du jardin et célébrer la Nature. Le Jardin des sens est un lieu emblématique du CPIE. Sur 7000 m2, vous pourrez visiter librement le jardin, où se cotoient différentes zones, riches et variées, dédiées à la sensibilisation à l’environnement par la découverte des sens. Un labyrinthe, un sentier des matières, une zone zen entourée de bambous, une mare vitrée, et bien d’autres espaces à découvrir.

CPIE de Gâtine poitevine 6 rue du Jardin des sens 79340 Les Châteliers Les Châteliers 79340 Coutières Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 69 01 44 http://www.cpie79.fr Au cœur du CPIE se trouve le Jardin des sens, lieu de découverte et d’éveil à la nature pour tous grâce à son parcours sensoriel. En accès libre, basé sur le développement d’un jardin respectueux de l’environnement et de la biodiversité, ce jardin est un réservoir pour la faune et la flore où il fait bon se promener. C’est aussi un outil pédagogique et écologique incontournable dont nos animateurs professionnels s’emparent avec succès pour le plaisir de tous.

C’est la fête de la Barnabé au CPIE de Gâtine poitevine. En ce jour de fête, venez profiter du jardin et célébrer la Nature. Le Jardin des sens est un lieu emblématique du CPIE. Sur 7000 m2, vous le…

© Emmanuel Guilleux