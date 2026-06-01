La photo alternative by Camera Natura, CPIE de Gâtine poitevine, Les Châteliers

La photo alternative by Camera Natura Samedi 6 juin, 14h00 CPIE de Gâtine poitevine Deux-Sèvres

Gratuit et sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

Découverte des plantes du jardin, puis, tout comme Anna Atkins, botaniste anglaise, composons une page de notre herbier botanique en utilisant un procédé photographie ancien, le cyanotype.

En plaçant les végétaux sur une surface préparée, grâce aux rayons du soleil, le papier prendra une couleur bleue de Prusse. Seules les zones du papier qui étaient cachées par le végétal vont conserver leur couleur initiale.

CPIE de Gâtine poitevine 6 rue du Jardin des sens 79340 Les Châteliers Les Châteliers 79340 Coutières Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 69 01 44 http://www.cpie79.fr Au cœur du CPIE se trouve le Jardin des sens, lieu de découverte et d’éveil à la nature pour tous grâce à son parcours sensoriel. En accès libre, basé sur le développement d’un jardin respectueux de l’environnement et de la biodiversité, ce jardin est un réservoir pour la faune et la flore où il fait bon se promener. C’est aussi un outil pédagogique et écologique incontournable dont nos animateurs professionnels s’emparent avec succès pour le plaisir de tous.

Découverte des plantes du jardin, puis, tout comme Anna Atkins, botaniste anglaise, composons une page de notre herbier botanique en utilisant un procédé photographie ancien, le cyanotype.

©Anna Atkins