La Guinguette du Lot Jack Oddson Band en concert Le Gabach Lafitte-sur-Lot vendredi 14 août 2026.

Lafitte-sur-Lot

La Guinguette du Lot Jack Oddson Band en concert

Le Gabach Ferme et Musée du Pruneau Lafitte-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 21:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Concert de Jack Oddson Band (Musique Blues).

Concert de Jack Oddson Band (Musique Blues). .

Le Gabach Ferme et Musée du Pruneau Lafitte-sur-Lot 47320 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 84 00 69

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English : La Guinguette du Lot Jack Oddson Band en concert

Concert by Jack Oddson Band (Blues music).

L’événement La Guinguette du Lot Jack Oddson Band en concert Lafitte-sur-Lot a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Val de Garonne