La Guinguette du Lot Just Breath en concert Le Gabach Lafitte-sur-Lot
La Guinguette du Lot Just Breath en concert Le Gabach Lafitte-sur-Lot vendredi 24 juillet 2026.
Lafitte-sur-Lot
La Guinguette du Lot Just Breath en concert
Le Gabach Ferme et Musée du Pruneau Lafitte-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 21:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Concert de Just Breath (Musique Pop acoustique).
Concert de Just Breath (Musique Pop acoustique). .
Le Gabach Ferme et Musée du Pruneau Lafitte-sur-Lot 47320 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 84 00 69
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English : La Guinguette du Lot Just Breath en concert
Concert by Just Breath (acoustic pop music).
L’événement La Guinguette du Lot Just Breath en concert Lafitte-sur-Lot a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Val de Garonne
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