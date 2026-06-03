La Guinguette du Lot Last Chance en concert Le Gabach Lafitte-sur-Lot vendredi 7 août 2026.

Lafitte-sur-Lot

La Guinguette du Lot Last Chance en concert

Le Gabach Ferme et Musée du Pruneau Lafitte-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 21:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Concert Last Chance- (Musique Rock).

Concert Last Chance- (Musique Rock). .

Le Gabach Ferme et Musée du Pruneau Lafitte-sur-Lot 47320 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 84 00 69

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English : La Guinguette du Lot Last Chance en concert

Concert Last Chance- (Rock music).

L’événement La Guinguette du Lot Last Chance en concert Lafitte-sur-Lot a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Val de Garonne