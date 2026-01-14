La Guinguette du Pré-Thabor Exotica Dance Floor Montfort-sur-Meu
La Guinguette du Pré-Thabor Exotica Dance Floor Montfort-sur-Meu vendredi 3 juillet 2026.
Montfort-sur-Meu
La Guinguette du Pré-Thabor Exotica Dance Floor
Parc municipal de Montfort Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
La Guinguette revient pour une 6e édition du 1 au 12 juillet !
Rendez-vous au Parc du Pré-Thabor pour un événement musical gratuit aux sonorités du monde entier.
Places limitées pour un accueil de qualité !
Vendredi 3 juillet
De 12h à 14h, sieste musicale. Sur inscription auprès de la médiathèque.
19h Percussions africaines
20h Simon Chenet et Koto Brawa un duo inédit qui mêle avec virtuosité swing, afro-groove et influences du monde dans une énergie libre et vibrante.
21h30 Ireke afrobeat, funk, dub et highlife se rencontrent dans une musique hybride et vibrante. Une expérience sonore intense, portée par le groove.
Buvette et restauration sur place.
Gratuit. .
Parc municipal de Montfort Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 09 00 17
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English :
L’événement La Guinguette du Pré-Thabor Exotica Dance Floor Montfort-sur-Meu a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Montfort Communauté
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