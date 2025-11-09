Montfort-sur-Meu

La Guinguette du Pré-Thabor

Parc municipal de Montfort Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

La Guinguette revient pour une 6e édition du 1 au 12 juillet !

Rendez-vous au Parc du Pré-Thabor pour un événement musical gratuit aux sonorités du monde entier.

Le samedi 4 juillet à partir de

-18h Concert classique par l’Orchestre Symphonique du Pays Pourpré

-19h Chorale chansons françaises par Mélimélodies

-20 h Buzz in Brass Syndicale. La fanfare rennaise s’inspire des légendes des Brass-Band outre atlantiques pour créer un moment festif, aux rythmes enflammés et dansants.

-21h30 Deep and High. Trio mêlant groove et électro-pop, Deep & High propose un univers puissant porté par une voix envoûtante et une rythmique organique. Né d’une collaboration spontanée en 2020, le groupe embarque le public dans un voyage intense entre profondeur et élévation. .

Parc municipal de Montfort Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 09 00 17

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English :

L’événement La Guinguette du Pré-Thabor Montfort-sur-Meu a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Montfort Communauté