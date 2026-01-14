Montfort-sur-Meu

La Guinguette du Pré-Thabor

Parc municipal de Montfort Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02

fin : 2026-07-02

Date(s) :

2026-07-02

La Guinguette revient pour une 6e édition du 1 au 12 juillet !

Rendez-vous au Parc du Pré-Thabor pour un événement musical gratuit aux sonorités du monde entier.

Places limitées pour un accueil de qualité !

Jeudi 2 juillet

-15h Petite fleur Trio swing, jazz manouches et bossa nova.

-18h vinyle de la médiathèque c’est vous qui faites la programmation !

-20h30 Thargi Nuschma jazz manouche métissé, entre swing, tango et influence tziganes. Porté par 6 musiciens, le groupe mêle compositions et standards pour une ambiance festives et entraînante.

Buvette et restauration locale sur place.

Gratuit. .

Parc municipal de Montfort Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 09 00 17

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English :

L’événement La Guinguette du Pré-Thabor Montfort-sur-Meu a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Montfort Communauté