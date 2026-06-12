Montfort-sur-Meu

La Guinguette du Pré-Thabor

Parc municipal de Montfort Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

La Guinguette revient pour une 6e édition du 1 au 12 juillet !

Rendez-vous au Parc du Pré-Thabor pour un événement musical gratuit aux sonorités du monde entier.

Places limitées pour un accueil de qualité !

Le dimanche 5 juillet, à partir de

-18h30 Soirée carte blanche, par l’association Roazhon Blues

-19h Tio Manuel Band + 1ère partie. .

Parc municipal de Montfort Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 09 00 17

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English :

L’événement La Guinguette du Pré-Thabor Montfort-sur-Meu a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Montfort Communauté