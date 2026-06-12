La Guinguette du Pré-Thabor Montfort-sur-Meu
La Guinguette du Pré-Thabor Montfort-sur-Meu dimanche 5 juillet 2026.
Montfort-sur-Meu
La Guinguette du Pré-Thabor
Parc municipal de Montfort Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
La Guinguette revient pour une 6e édition du 1 au 12 juillet !
Rendez-vous au Parc du Pré-Thabor pour un événement musical gratuit aux sonorités du monde entier.
Places limitées pour un accueil de qualité !
Le dimanche 5 juillet, à partir de
-18h30 Soirée carte blanche, par l’association Roazhon Blues
-19h Tio Manuel Band + 1ère partie. .
Parc municipal de Montfort Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 09 00 17
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English :
L’événement La Guinguette du Pré-Thabor Montfort-sur-Meu a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Montfort Communauté
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