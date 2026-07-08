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AGENDA · Chaillé-les-Marais

La Guinguette du Sableau Chaillé-les-Marais

samedi 22 août 2026 · Chaillé-les-Marais

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Etang du Sableau
Ville
85450 Chaillé-les-Marais
Département
Vendée
Tarif
12 12

Chaillé-les-Marais

La Guinguette du Sableau

Etang du Sableau Chaillé-les-Marais Vendée

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 19:00:00
fin : 2026-08-22 02:00:00

Date(s) :
2026-08-22

Dans un lieu qui s’y prête, venez vivre une soirée guinguette autour de l’étang du Sableau. Repas et planches apéro.
La société de chasse du Sableau reçoit autour de l’étang avec une ambiance assurée Cédric FORGET et ses chanteuse et danseuse, pour une soirée Guinguette dans la bonne humeur. Parquet de danse pour swinguer toute la nuit.

Repas et assiettes apéro seront proposées pour profiter de l’ambiance de la soirée sur ce site exceptionnel.
Buvette sur place.

Au repas :
Pâté / Melon de Chaillé
Mogettes et jambon à la broche cuit sur place
Fromage
Dessert

Repas enfant (jusqu’à 12 ans)
Pâté
Jambon/Mogettes
Dessert   .

Etang du Sableau Chaillé-les-Marais 85450 Vendée Pays de la Loire +33 6 19 94 15 46 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and enjoy a guinguette evening around the Sableau pond. Meals and aperitif platters.

L’événement La Guinguette du Sableau Chaillé-les-Marais a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud

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