Son et lumière, Un soir à la Hutte Chaillé-les-Marais

Informations pratiques

Chaillé-les-Marais

Son et lumière, Un soir à la Hutte

Étang du Sableau Chaillé-les-Marais Vendée

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 22:30:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-30 2026-07-31 2026-08-01 2026-08-02

Ouvrez le livre d’histoire des mystères du marais, Jean et Louise vous racontent un soir à la hutte, spectacle son et lumière.

Le spectacle commence quand l’océan recouvrait l’ensemble du Marais poitevin il y a 5 000 ans et se déroule jusqu’à l’histoire des maraîchins en 1950 avec les animaux vivants de la ferme, les habitations et les barques des marais.

Près de 180 bénévoles présentent une scénographie d’1h45.

Parking gratuit -Restauration sur place.

Réservation obligatoire

Ouverture du site 19h30 / fermeture des entrées 22h00

Accès aux gradins à partir de 21h30

Début du spectacle 22h30

Pour que votre soirée se déroule dans les meilleures conditions, merci de prendre en compte les informations suivantes – Les animaux ne peuvent pas être accueillis sur le site, en raison de la présence d’animaux dans le spectacle.- Les pique-niques ne sont pas autorisés, mais un espace restauration est à votre disposition.- Le site est entièrement non-fumeur, car il se situe au cœur d’un espace naturel protégé.- Les sièges personnels ne sont pas autorisés, les gradins étant déjà installés pour vous accueillir. En revanche, vous pouvez tout à fait apporter un coussin pour plus de confort.- Nous vous conseillons de prévoir un vêtement chaud, les soirées pouvant être fraîches en extérieur.​

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Étang du Sableau Chaillé-les-Marais 85450 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com

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English :

Open the storybook of the marsh’s mysteries, as Jean and Louise tell you all about it one evening at the hut, with a sound and light show.

L’événement Son et lumière, Un soir à la Hutte Chaillé-les-Marais a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud